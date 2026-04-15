Первая коллекция уникальных предметов, изготовленных в России вручную по традиционным технологиям, но с новым функционалом и современным дизайном, появилась в Дизайнерском доме «Частная резиденция». Среди них — березовый кофр для салфеток «Карельский кубик». Альтернатива заводской упаковке, это изделие российских мастеров выглядит как произведение искусства.

Мысль сделать люксовую шкатулку для такой обыкновенной вещи, как бумажные салфетки, родилась из важной инициативы — заботиться о культурном наследии, которая, как считают в «Частной резиденции», не может состоять только в сохранении архивов. «При исчезновении мастеров локальных производств исчезает и возможность превращать чертежи в предметы. Из-за того что многие традиционные производства, основанные на ручном труде, в последние несколько десятилетий были утрачены, очень важными выглядят те немногие успешные проекты, которые объединяют новых мастеров, использующих уникальные материалы и современные дизайнерские подходы»,— говорят авторы идеи.

Шкатулка для бумажных платочков «Карельский кубик», изготавливается по заказу дизайнерского дома «Частная резиденция» вручную петербургскими деревообработчиками. Они подчеркивают, что карельская береза — материал не только редкий, но и требующий особенного мастерства на всех стадиях работы с ним.

«Карельскую березу начали широко применять в России как материал для строительства и декора в XIX веке. В это время разворачивались отечественные производства предметов роскоши и мебели»,— рассказывают в «Частной резиденции». В русском языке есть поговорка: крива свиль, да столяры хвалят. Свиль — это участок ствола дерева, где прямые волокна свиваются в глазки, круги и волны, образуя удивительной красоты рисунки, которые к тому же придают древесине высокую прочность и устойчивость к воздействию нашего климата. Во времена, когда карельская береза завоевывала почетное место среди русских отделочных материалов, отмечалось, что ее затейливый рисунок сродни рисункам уральских самоцветов, также являющихся одним из исконно русских материалов, применяемых в декоре интерьера. В свете важных инициатив по возрождению национальных ремесел и продвижению их в мире это особенно ценно.