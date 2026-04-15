Дизайн-шоу

Проходящий в апреле Миланский салон не просто главная мебельная выставка года — это мероприятие мирового масштаба. Он собирает главных экспертов индустрии, мэтров и молодых талантливых дизайнеров, а также просто любопытствующих, которые не упускают случая поглазеть на инсталляции и шоу, охватывающее весь город. В этом году организаторы обещают рекордное число участников и прямые трансляции: за событиями можно будет следить и онлайн.

Фото: Yan Yugai

Актуальный вопрос: чем сегодня можно так увлечь публику, чтобы она переключилась с просмотра ленты новостей на программу фестиваля дизайна? Что может вызвать желаемый эффект в век иммерсивных цифровых шоу, роботов (которые уже разгуливают по улицам) и ИИ? Ответ итальянцев: акцент на зрелищности презентации, в этом плане цифровая реальность не враг, а друг. Как всегда, в чести ручное производство и эксперименты с новыми материалами. Выставка стала и международным форумом для обсуждения экологических проблем, важных для всех вне зависимости от места и стиля жизни. Интернет уже облетели сотни анонсов. Не пропустите самые яркие и ожидаемые премьеры, о которых мы рассказываем в этом номере.

Настольная лампа Acme и другие работы дизайнера Маризы Галани будут представлены в экспозиции Alcova Фото: Mariza Pagkaki / предоставлено Alcova Вазы Jelly, дизайн Studio Fuksas, Ichendorf Milano Фото: Ichendorf Milano Эскизы тканей финского бренда Marimekko. Цветочный принт Kukasta kukkaan («От цветка к цветку») станет частью проекта Osteria Fiori di Marimekko на Неделе дизайна в Милане Фото: Marimekko Статуэтка La Promesse, Rene Magritte x Lalique, лимитированная серия, 20 экземпляров Фото: Rene Magritte x Lalique

