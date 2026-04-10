Арбитраж признал МУП «Городские теплосистемы» в Сарапуле банкротом

Арбитражный суд Удмуртии признал банкротом сарапульское МУП «Городские теплосистемы» (ГТС) и ввел в отношении предприятия конкурсное производство. Решение от 10 апреля содержится в Картотеке арбитражных дел (КАД). Заявление о признании МУП банкротом в начале марта подало ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) из-за задолженности ГТС перед кредитором в размере 11,4 млн руб. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По данным сайта «Чекко», ГТС находятся в стадии ликвидации с декабря 2025 года. Предприятие занималось транспортировкой тепловой энергии и поставками горячего водоснабжения жителям, предприятиям и организациям Сарапула. За последний год ГТС выступало ответчиком в арбитражных делах с суммой исковых требований свыше 216 млн руб. Уставной капитал МУП — 8,5 млн руб. Выручка ГТС в 2025 году — 297,5 млн руб. (+9%), чистый убыток — 73,1 млн руб. (+1730%).

Напомним, «Газпром межрегионгаз Ижевск» подал в суд заявление о признании ГЭК банкротом из-за задолженности 692 млн руб. Компания обеспечивает теплом 70% потребителей города. На имущество ГЭК наложен арест.