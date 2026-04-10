Премьер-министра Башкирии освободили от обязанности встречаться с гражданами

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в свой указ «О мерах по повышению эффективности работы государственных органов Республики Башкортостан с обращениями граждан», изданный в июле 2024 года. Главной новеллой является исключение премьер-министра из списка чиновников, обязанных проводить ежемесячные личные и выездные приемы граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на торжественном открытии монумента первому президенту Башкирии

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на торжественном открытии монумента первому президенту Башкирии

Ранее документ обязывал главу кабмина встречаться с гражданами наравне с вице-премьерами и руководителями республиканских органов исполнительной власти. Теперь в соответствующем пункте указа остались лишь формулировки в отношении членов правительства, но не его председателя.

Без изменений остался пункт указа, обязывающий проводить ежемесячные расширенные выездные приемы граждан администрацию главы Башкирии.

Члены правительства должны до пятого числа каждого месяца отчитываться о проведенных приемах перед аппаратом кабмина. В свою очередь, аппарат правительства должен направлять сводную информацию в администрацию главы республики до 10 числа каждого месяца.

Идэль Гумеров