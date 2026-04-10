В Саратовской области стартует навигация маломерных судов
С 15 апреля на территории Саратовской области стартует навигационный период для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.
Владельцы маломерного флота могут легально выходить на акваторию. Профильным службам поручено усилить надзор за соблюдением правил безопасности на воде.
В период навигации особое внимание будет уделяться профилактике происшествий на воде. С открытием сезона начинаются регулярные рейды инспекторов ГИМС.