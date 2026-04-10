В Саратовской области стартует навигация маломерных судов

С 15 апреля на территории Саратовской области стартует навигационный период для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / valdaisaratov Фото: t.me / valdaisaratov

Владельцы маломерного флота могут легально выходить на акваторию. Профильным службам поручено усилить надзор за соблюдением правил безопасности на воде.

В период навигации особое внимание будет уделяться профилактике происшествий на воде. С открытием сезона начинаются регулярные рейды инспекторов ГИМС.

Нина Шевченко