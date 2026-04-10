Авиакомпания «Геликс» по итогам прошлого года увеличила выручку более чем в два раза

АО «Авиакомпания “Геликс”» опубликовало финансовые итоги 2025 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в отчетный период составила более 1,9 млрд руб. В 2024 году этот показатель был зафиксирован на уровне 814,7 млн руб. Впервые с 2021 года компания получила чистую прибыль, ее размер составил 169,9 млн руб. За аналогичный период предыдущего года авиакомпания отчиталась об убытках свыше 70,1 млн руб. Из пояснений к отчетности следует, что выручка «Геликса» сформировалась от оказания авиационных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Авиакомпания «Геликс» занимается грузовыми перевозками, в ее парке пять самолетов Ил-76 ТД. «Дочка» общества — ООО «Геликс Аэро» специализируется на перевозках на вертолетах Ми-8, в том числе выполняет из Прикамья туристические рейсы на плато Маньпупунер и по другим маршрутам Северного Урала. Авиакомпания была зарегистрирована в Перми в 1991 году, затем сменила место регистрации на ХМАО. В столице Прикамья работает ее обособленное подразделение.

Гендиректор «Геликса» Вадим Балдин пояснил, что 2024 год был для компании «инвестиционным». В прошлом ключевым драйвером роста стало масштабное расширение географии присутствия: рейсы в страны Латинской Америки (Мексика, Венесуэла) и ряд стран Западной Африки (Мавритания, Гвинея). «Экспансия на новые континенты позволила нам увеличить суммарный налет в три раза — до 1667 часов. При этом ряд операционных показателей напрямую конвертируется в репутационный капитал — нас видят, нам доверяют сложные задачи в непростых климатических условиях, что открывает доступ к новым тендерам».