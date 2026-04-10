Определены кандидаты на пост главы Краснокамска

В конкурсе на замещение должности главы Краснокамского округа будут участвовать начальник управления экономического развития администрации муниципалитета Илья Куличков и бывший краевой вице-премьер, врио главы муниципалитета Александр Борисов. Как сообщает газета «Звезда», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Должность главы Краснокамска стала вакантной в конце октября 2025 года, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия.

В декабре и. о. главы муниципального округа был назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов.