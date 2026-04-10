Виктор Пелевин написал роман с аллюзией на остров Эпштейна

Писатель Виктор Пелевин написал новый роман «Возвращение Синей Бороды», события в котором отсылают к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Книга выйдет в издательстве «Эксмо». Продажи стартуют 23 апреля, следует из пресс-релиза «Яндекс Книг», поступившего в «Ъ».

Согласно аннотации, один из главных героев книги — Константин Голгофский — во время расследования «срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны». Среди других героев романа — сподвижник Жанны д’Арк, маршал Франции Жиль де Рэ, а также римский император Тиберий, «современник Иисуса Христа — и один из самых известных развратников в истории».

Книга будет доступна в аудио и в электронной версии: по подписке «Яндекс Плюс» — в «Яндекс Книгах» и в формате поштучной покупки книги — на Литрес. Продажи предыдущей книги Виктора Пелевина «A Sinistra» начались в сентябре 2025 года. Роман стал пятым во вселенной Transhumanism inc.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, который был осужден за принуждение к проституции не достигшей 16-летия девушки. С 1998-го по 2019 год он владел островом Литл-Сент-Джеймс, который впоследствии стал известен как «остров Эпштейна». В материалах одного из уголовных дел против Джеффри Эпштейна утверждалось, что он удерживал несовершеннолетних девушек на острове, где они подвергались сексуальному насилию. 10 августа 2019 года Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере в Нью-Йорке.