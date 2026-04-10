Нижегородец получил 17 лет за госизмену и работу на спецслужбы Украины

Жителя Нижегородской области Алексея Иванкова осудили на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба нижегородских судов общей юрисдикции.

По данным пресс-службы, из идеологических и корыстных побуждений весной 2025 года Иванков начал переписку с представителями спецслужб Украины и согласился за денежное вознаграждение сфотографировать шесть базовых станций сотовой связи на территории Лысковского муниципального округа.

Полученные фотоснимки он отправил заказчику, получив за них 1,5 тыс. руб. Позднее нижегородец получил задание за вознаграждение самостоятельно выбрать базовую станцию и поджечь ее. Выполняя задание, он сходил на разведку и выбрал одну из вышек. Поджечь ее нижегородец не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (Госизмена), ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (Приготовление к поджогу, направленному на повреждение средств связи, группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения госизмены).

Подсудимый полностью признал вину и отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Первые три года назначенного ему наказания осужденный проведет в тюрьме. Остальной строк будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. После выхода из его еще ждет 1,5 года и штраф 50 тыс. руб. До вступления приговора в силу Иванков останется под арестом.