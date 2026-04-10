Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят отойти от окон дома, а также избегать открытых участков на улице. Губернатор Олег Мельниченко добавил, что в регионе ограничен интернет. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Вчера вечером в Пензенской области объявили атаку БПЛА. Около 3:00 мск в господин Мельниченко сообщил о ракетной опасности. Оба режима отменили около 5:00 мск.

Нина Шевченко