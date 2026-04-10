В Марий Эл временно перекроют дороги для грузовиков

В Марий Эл ввели временные ограничения движения для грузового транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам. Соответствующее постановление приняло правительство республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Движение запрещено для грузовиков, у которых осевые нагрузки превышают 6 тонн на одиночную ось, 5 тонн — на ось двухосной тележки и 4 тонны — на ось трехосной.

Меры не распространяются на пассажирские перевозки, а также на транспорт, задействованный в доставке продуктов, лекарств, топлива, почты и грузов для сельского хозяйства, спецтехнику и транспорт Минобороны России.

Ограничения будут действовать до 9 мая 2026 года. Контроль за соблюдением ограничений возложен на дорожные службы и ГИБДД.

Анна Кайдалова