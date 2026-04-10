Мелания Трамп опровергла обвинения в связях с Эпштейном

Первая леди США Мелания Трамп выступила в Белом доме с заявлением для прессы. Она опровергла обвинения в связях с осужденным за сутенерство и секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают СМИ, включая NBC и BBC.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Фото: Evan Vucci / Reuters

«В интернете распространяется огромное количество фейковых изображений и заявлений обо мне и Эпштейне»,— заявила Мелания Трамп. Она призвала СМИ прекратить распространять слухи, в частности о том, что Джеффри Эпштейн якобы познакомил ее с Дональдом Трампом. Первая леди США назвала эти утверждения «подлыми попытками опорочить ее репутацию».

По словам Мелании Трамп, она «коротко пересекалась» с Джеффри Эпштейном в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях. Госпожа Трамп также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за секс-торговлю несовершеннолетними. Ранее в интернете было опубликовано электронное письмо Мелании Трамп, направленное Максвелл в 2002 году. Госпожа Трамп пояснила прессе, что это было «случайной перепиской» и просто «вежливым ответом».

Госпожа Трамп также призвала провести слушания в Конгрессе США с участием жертв Эпштейна. По ее словам, «каждая женщина должна иметь возможность рассказать свою историю… тогда и только тогда мы узнаем правду».

Яна Рождественская