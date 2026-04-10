Челябинские трамваи начали чинить с помощью 3D-принтера

ООО «ЧелябГЭТ» закупило 3D-принтер для копирования небольших пластиковых деталей, которыми ремонтируют трамваи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Раньше компании необходимо было заказывать клицу (крепление для кабелей — прим. „Ъ-Южный Урал“) за 1,3 тыс. руб. или щеткодержатель за 12,7 тыс. руб. и ждать поставки месяц. Теперь подобные запчасти стоят 130-400 руб. и печатаются за пару часов. Инженеры организации доработали заводские чертежи деталей, чтобы они были крепче. В итоге трамваи не нужно долго ремонтировать, и большого простоя нет, подчеркивают в пресс-службе предприятия. Кроме того, часто производители продают комплект запчастей, а не отдельные детали. В ООО «ЧелябГЭТ» отмечают, что 3D-принтер окупился примерно за две недели.

Виталина Ярховска