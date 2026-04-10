Сбежавшего из СИЗО в Черкесске через 28 лет задержали в Нижегородской области

Сотрудники ФСИН России задержали в Нижегородской области осужденного, который 28 лет назад сбежал из СИЗО в Черкесске (Карачаево-Черкесия). По данным ФСИН РФ, более четверти века назад задержанный был осужден за разбой и кражу.

В 1998 году пятеро осужденных, находясь в камере СИЗО-1 Черкесска, спилили оконные решетки и совершили групповой побег. В дальнейшем трое из них были задержаны, один погиб во время бандитского конфликта.

Одному из сбежавших долгие годы удавалось скрываться. Он обосновался на территории Нижегородской области. В итоге сыщики двух территориальных органов ФСИН России после длительных поисков задержали его с поддельными документами. Проведенная дактилоскопия подтвердила личность разыскиваемого осужденного.

После установления личности осужденный помещен в СИЗО Нижнего Новгорода.