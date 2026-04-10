Врачи Удмуртии провели операцию беременной пациентке с предлежанием плаценты

Врачи РКБ №1 в Удмуртии провели гибридную операцию 35-летней пациентке с аномальным осложнением беременности — полным предлежанием матки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

При этом осложнении плацента перекрывает родовые пути, и ребенок не может появиться самостоятельно. Без современного вмешательства патология грозит кровотечением, риском удаления матки или гибелью.

Врачи организовали «родильный зал» в рентген-операционной. После планового кесарева сечения на свет появился мальчик, которого передали неонатологам. Рентгенэндоваскулярный хирург провел эмболизацию маточных артерий, чтобы предотвратить кровотечение у роженицы.

«Вмешательство было выполнено через лучевую артерию предплечья, что позволило снизить риск осложнений. Благодаря проведенной операции удалось сохранить молодой женщине возможность еще раз стать матерью»,— говорится в сообщении. Сейчас пациентка восстанавливается после операции и готовится к выписке домой.