В Ростове-на-Дону продают сити-ферму микрозелени

В Ростове-на-Дону выставили на торги готовый бизнес по выращиванию микрозелени. Соответствующее объявление появилось на популярной платформе.

Производство располагается в Западном жилом массиве и специализируется на выращивании микрозелени, беби-листа, взрослых культур и пищевых цветов. Как следует из объявления, предприятие имеет каналы сбыта и возможности для масштабирования. Первоначальные инвестиции в проект превысили 1,8 млн руб. Сейчас стоимость предприятия оценивается в 1,9 млн руб. Отмечается, что собственник продает бизнес из-за переезда в другой город. До переезда он готов обучить покупателя всем особенностям производства.

Ферма включает три секции для выращивания микрозелени на 540 боксов и два стеллажа проточной гидропоники на 2,5 тыс. кустов. Ежемесячно предприятие выпускает от 120 до 150 кг готовой продукции в зависимости от культуры.

