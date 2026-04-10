Нижегородская область вошла ТОП-10 регионов по дефициту новостроек

По итогам 2025 года Нижегородская область вошла в первую десятку российских регионов с наибольшим дефицитом предложения на рынке новостроек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование показало, что дефицит предложения на рынке в 2025 году наблюдался в 30 субъектах РФ. Субъектами с максимальным соотношением распроданности и строительной готовности (более 80% при балансе 60-80%) стали Херсонская (170%) и Курская области (122%). Также значительный дефицит предложения сложился в Забайкальском крае (115%), Новгородской области (115%), Севастополе (114%). В первой десятке также оказались Бурятия, Калмыкия, Нижегородская область (108%), Алтай и Оренбургская область.

«Нижегородская область демонстрирует классические признаки региона с дефицитом предложения: опережающие темпы продаж при ограниченном объеме строительства, устойчивый рост цен. Вслед за Нижегородской областью наиболее острый дефицит новостроек фиксируется в Москве, которая традиционно входит в число лидеров с точки зрения спроса. В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивый дефицит предложения на фоне восстановления запуска новых проектов»,— говорится в исследовании.

Андрей Репин