Работодатели Татарстана в среднем готовы предложить доход в 81,5 тысячи рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане составила 81,5 тыс. руб., тогда как в целом по ПФО она составляет 70 тыс. руб., сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что на рынке сохраняется дефицит кадров: на одну вакансию дворника приходится 1,6 резюме, врача — 2,2, заведующего аптекой — 2,6.

Всего в Татарстане за март было открыто 23,3 тыс. вакансий, что составляет 18% от общего числа предложений в Приволжском федеральном округе.

В марте в Татарстане наиболее востребованными специалистами стали менеджеры по продажам. В прошлом месяце в республике на эту должность пришлось 9% от всех вакансий. Пользовались спросом продавцы-консультанты и кассиры (5% от всех вакансий), а также водители, курьеры и бухгалтеры (по 3%).

