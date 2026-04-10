В Ульяновске полиция пресекла мошенничество с банковскими кредитами

Ульяновские полицейские задержали членов организованной группы, занимавшейся мошенничеством в особо крупном размере и сокрытием имущества при банкротстве, сообщило в пятницу региональное управление МВД РФ.

По версии следствия, в 2024 году двое жителей Ульяновска 38 и 47 лет разработали мошенническую схему хищения в особо крупном размере. Один из фигурантов, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, намеренно завысил капитал компании и предоставил в банки Ульяновска поддельные документы для получения кредитов.

В двух банках им были выданы кредиты на общую сумму свыше 17 млн руб. Деньги, как отмечают в полиции, были потрачены и легализованы через экономически невыгодные сделки.

Не желая исполнять кредитные обязательства, члены ОПГ запустили процедуру банкротства и одновременно обратились в полицию с заявлением о том, что якобы сами стали жертвами мошенничества. В полиции они пояснили, что мошенники предложили им сделать выгодные вложения в криптовалюту, и они, поверив обещаниям, направили туда свои средства, после чего лишились их. Для придания правдивости задержанные инсценировали схему совершения преступления, а также передачу денег мошенникам, отмечают в полиции.

Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Одному обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого — в виде обязательства о явке.

По факту неправомерных действий фигурантов при банкротстве проводится проверка, по результатам которой будет принято отдельное процессуальное решение, добавляют в УМВД.

Андрей Васильев, Ульяновск