Петербургский «Водоканал» направит более 250 млн рублей на цифровизацию управления

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило два конкурса на разработку информационных систем для нужд предприятия. Общая начальная стоимость контрактов составляет 257,7 млн рублей, итоги закупок планируется подвести 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило два конкурса на разработку информационных систем для управления предприятием

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На создание первой очереди системы «Электронный документооборот» предусмотрено 191,7 млн рублей. Она должна автоматизировать процессы делопроизводства, улучшить управление внутренними коммуникациями и обеспечить переход на безбумажный формат работы. Также система позволит оптимизировать согласование и обмен документами, повысив прозрачность и оперативность бизнес-процессов. Завершить работы планируется к 30 апреля 2027 года.

Вторая система — «Управление данными» — оценивается в 65,9 млн рублей. Ее задача — организовать централизованный учет контрагентов-юридических лиц и исключить дублирование данных при их использовании в различных процессах компании. Срок реализации проекта — до 14 декабря 2026 года.

Матвей Николаев