На заседании совета директоров «Ростелекома» под председательством Дмитрия Медведева рассмотрели результаты 2025 года

Дмитрий Медведев 9 апреля 2026 года провел очередное заседание совета директоров ПАО «Ростелеком», на котором рассматривались результаты работы компании в 2025 году.



Практически все достигнутые компанией финансовые показатели превышают бизнес-план 2025 года и факт 2024 года. Так выручка выросла на 12% до 873 млрд рублей, основной вклад в ее увеличение внесли цифровые кластеры, мобильный бизнес, а также комплексные цифровые продукты в сегменте корпоративных и государственных заказчиков.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении показателей эффективности компании за 2025 год, а также отчет об основных результатах оценки (самооценки) работы совета директоров «Ростелекома».

Также совет директоров принял решения по ряду других вопросов, направленных на выполнение директив Правительства Российской Федерации и обеспечение непрерывности финансово-хозяйственной деятельности компании.

