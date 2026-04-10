В Башкирии за год ликвидировали 76 незаконных свалок

По итогам 2025 года в Башкирии осталось 175 несанкционированных свалок, тогда как к началу года таких в регионе насчитывалось на 60 больше. Всего за 12 месяцев удалось ликвидировать 76 таких объектов, впервые выявлены 16 крупных мусорных свалок. Об этом говорится в отчете Росприроднадзора.

Темпы ликвидации в прошлом году оказались гораздо ниже, чем в предыдущие годы: в 2024-м были закрыты 207 незаконных полигонов, в 2023-м — 581, в 2022-м — 1075, в 2021-м — 498.

С 2019 года число несанкционированных свалок в Башкирии сократилось почти в 15 раз; республика является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по ликвидации незаконных объектов размещения отходов. Между тем не осталось таких свалок в Татарстане (шесть лет назад таких там было 127). В Ульяновской, Саратовской, Кировской и Пензенской областях, в Чувашии, Удмуртии и Пермском крае количество полигонов без разрешений увеличилось.

