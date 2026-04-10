Отправиться в космос хотят 40% нижегородцев

О полете в космос мечтают 40% нижегородцев. Мужчины хотят оказаться на орбите чаще женщин: 50% против 31% соответственно. Такие данные получил портал SuperJob на основании опроса, проведенного в период с 16 марта по 7 апреля.

Исследование показало, что нижегородцы до 35 лет мечтают о космосе активнее старших поколений (45% против 33%). Среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц желающих слетать в космос 30%, среди нижегородцев с доходом от 150 тыс. руб. — 48%. Обладатели высшего образования чаще хотят отправиться в космос, чем закончившие колледжи (44% против 36%).

Чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (49%), программисты (48%) и инженерно-технические работники (44%). Меньше всего это интересует секретарей (18%) и медсестер (15%). Вообще не хотят совершить полет в космос 53% нижегородцев.

