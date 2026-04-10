Курганские похоронные компании обязали удалить с сайтов данные о правительстве

Курганское УФАС России выдало предупреждение двум похоронным организациям — компаниям необходимо удалить с сайтов данные об их принадлежности к правительству региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Заявление в ведомство поступило от ООО «Зауральский похоронный дом» через прокуратуру Кургана. Компания указывала, что союз «Похоронных организаций Курганской области» и ООО «Реквием» нарушают правила конкуренции. На их сайтах размещено изображение герба Курганской области и имеется указание на принадлежность организаций к правительству региона.

Как подчеркивают в пресс-службе антимонопольного органа, использование госсимволов в коммерческих целях возможно только с разрешения властей. Организации же не получали согласия правительства, подтвердили в департаменте экономического развития области. Ведомство отмечает, что действия компаний создают у клиентов иллюзию государственного статуса организаций. Это может привести к перераспределению спроса на рынке ритуальных услуг. Организациям, получившим предупреждение Курганского УФАС России, необходимо за 10 дней удалить информацию о правительстве региона и изображение герба области с сайтов.

Виталина Ярховска