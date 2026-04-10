Мошенников из Ижевска осудили за обман 74 пенсионеров

Устиновский районный суд Ижевска осудил шестерых участников преступной группы за продажу фильтров для воды под видом сотрудников «Ижводоканала» по цене кратно выше рынка. От действий мошенников пострадали 74 человека, преимущественно пенсионного возраста (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022 году подсудимые продавали потерпевшим фильтры для воды, представляясь сотрудниками «Ижводоканала» и убеждая их, что вода в квартирах непригодна для употребления и опасна для здоровья, и по закону они должны воспользоваться их услугами. Они продавали фильтры по цене от 12 до 29 тыс. руб. за штуку. Общий ущерб составил 1,2 млн руб.

Обвиняемых задержали в сентябре 2024 года. Под суд пошло шесть участников организованной группы в возрасте от 28 до 48 лет. им инкриминировалось мошенничество (ст. 159 УК). Организаторами выступали двое обвиняемых. Двух подсудимых отправили в колонии на 3-3,5 года. Оставшиеся получили от 2 до 3,5 года лишения свободы условно.