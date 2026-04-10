В Челябинске завели дело после повреждения памятника героям ВОВ маркером

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о повреждении памятника морякам-героям Великой Отечественной войны на территории «Сада Победы» (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Установлен подросток, раскрасивший мемориал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о происшествии поступила утром 9 апреля в дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску. По данным заявителя, неизвестный нанес маркером изображение на памятник в парке.

Оперативники установили шестерых участников инцидента. Нарушителем оказался 14-летний подросток, ранее состоявший на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении его родителей полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Виталина Ярховска