В Оренбуржье на пожаре погибли два человека

В Оренбургской области в селе Претория горел частный дом. При тушении пожара обнаружили тела двух погибших, сообщает МЧС Оренбуржья.

По данным ведомства, обнаружены тела женщины 1966 года рождения и подростка 2011 года рождения. Огонь полностью ликвидировали утром в пятницу, 10 апреля. На месте работали 11 пожарных и 3 единицы техники МЧС России и противопожарная служба субъекта. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Руфия Кутляева