В Уфе из-за половодья подтоплены 50 приусадебных участков

Уровень воды на реке Уфа возле Шакши за сутки поднялся на 24 см и достиг 571 см, отчитались в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям. До выхода реки на пойму остается 259 см.

С начала весеннего половодья в республике подтоплены 52 приусадебных участка, 50 из которых расположены в уфимских садовых товариществах Козарез и Альбатрос. Также подтоплены два участка в деревне Татарская Урада в Янаульском районе. Кроме того, под водой оказались три моста в Бакалинском, Бижбулякском и Калстасинском районах.

Крупные водохранилища республики продолжают наполняться водой, отмечают в ведомстве.

Идэль Гумеров