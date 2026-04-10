Богомаз рассказал об отражении удара ВСУ ракетами «Нептун» по Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун». Подразделения ПВО отразили атаку, однако при падении обломков ракет ранения получила местная жительница. В селе Юрасово уничтожены четыре жилых дома, еще 15 повреждены. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Нептун» — разработанная Украиной дозвуковая противокроабельная крылатая ракета. Она может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок, и стоит на вооружении Украины с 2020 года. В боевых действиях ее начали применять в 2022 году.
9 апреля Александр Богомаз заявил, что из-за удара дронов по гражданскому автомобилю в селе Новый Ропск была ранена мирная жительница. Вечером того же дня губернатор сообщил, что из-за атаки из реактивной системы залпового огня в поселке Белая Березка погиб человек, местная жительница получила ранения. Кроме того, в селе Новый Ропск во время атаки БПЛА на гражданский автомобиль пострадала женщина.