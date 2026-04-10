Ночью в Татарстане действовал режим ракетной опасности
В Татарстане в 21:52 объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.
В Казани были слышны сирены, из громкоговорителей людей предупреждали об опасности и просили приготовить документы и пройти в укрытия. Спустя более часа, в 23:21, режим на территории республики сняли.
В 02:30 на территории республики вновь ввели режим ракетной опасности, его отменили в 05:02. На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы действовали ограничения, позже их отменили.
Режим ракетной опасности действовал и в соседней Чувашии. В Марий Эл объявляли угрозу беспилотной опасности.