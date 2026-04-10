«Процесс мог занимать много времени»

В апреле в России вступили в силу новые правила заселения в отели, согласно которым путешественникам предоставляется возможность заселения по биометрии или водительским удостоверениям. Ранее основным документом для заселения в гостиницы всегда являлся физический паспорт гражданина. Как считает директор ООО «Пегас Ростов-Дон» Илона Чиханацкая, новые правила сделают процесс заселения в российские отели проще и быстрее, однако они не касаются иностранных туристов.



«Биометрия значительно ускорит процесс заселения групп: раньше для каждого гостя процедура check-in занимала от 3 до 5 минут, а теперь — 20 секунд. Представьте, если это — группа из 30, 50, или 500 человек, и все они приехали в отель одновременно. Процесс заселения мог занимать много времени, был утомительным для группы путешественников и требовал от отеля привлечения дополнительных сотрудников на ресепшн. Теперь данная проблема будет решена.

Отелям, которые внедряют заселение по биометрии, будет необходимо приобрести оборудование для считывания биометрических данных, интегрироваться с системой ЕБС, а гостю отеля иметь подтвержденную биометрию в Единой Биометрической Системе (оформляется в отделениях банков по всей стране), и при заселении на ресепшн просто посмотреть в специальное считывающее устройство.

Вне зависимости от того, внедрена ли в отеле биометрическая идентификация, за гостем остается выбор, как именно ему удобнее проходить регистрацию при заселении — по паспорту РФ, заграничному паспорту, водительскому удостоверению или через сервис Госуслуги.

Возможность заселения в отель по водительским правам решает вопрос спонтанных поездок или случаев, когда у туриста не оказалось с собой паспорта по каким-то причинам. Формально таким гостям ранее должны были отказать в заселении. Теперь ради ночевки в гостинице автопутешественнику достаточно предъявить водительское удостоверение.

Ростовская область — это регион большого транзита из центральный областей России на Юг. Через регион проходит федеральная трасса, и такая возможность заселения для наших гостей будет тоже кстати.

Для путешественников самое важное — удобство и комфорт, а новые правила заселения в российские отели сделают процесс check-in проще и быстрее. Теперь с расширением возможностей идентификации личности у путешественников практически отсутствуют формальные причины, по которым им могут отказать в заселении в отель. Все эти меры в итоге не столь существенно, но положительно скажутся на развитии внутреннего туризма в РФ.

Что касается детей, то существенных изменений в практике заселения в отели для них не предусмотрено. Как и прежде, дети до 14 лет должны иметь свидетельство о рождении, а после 14 лет — паспорт гражданина РФ или подтвержденную биометрию. Также неизменными остаются требования по наличию доверенностей на сопровождающих, если дети путешествуют не с родителями (или опекунами).

Иностранных туристов указанные нововведения не касаются. Для них процесс остается неизменным: по-прежнему будут актуальны загранпаспорта и визы».