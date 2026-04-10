В Самарской области к комплексу «Безопасный город» подключили 150 новых камер
К аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в Самарской области подключили 150 новых камер. Видеопоток из Отрадного, Чапаевска и Нефтегорска доступен Единой диспетчерской службе, правоохранительным органам и операторам «Безопасного региона». Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.
В ведомстве отмечают, что система видеонаблюдения позволяет в реальном времени отслеживать обстановку и реагировать на нештатные ситуации в парках, на площадях, на транспортных узлах и в пешеходных зонах.
В этом году планируется установить еще 16 устройств в Чапаевске и Отрадном, а также присоединить к региональной системе действующее видеонаблюдение в Жигулевске и Борском.