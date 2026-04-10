Предлагаемая в Башкирии зарплата на удаленке выросла более чем на 60%

За пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам в Башкирии на удаленке, увеличилась на 62% и достигла 61 тыс. руб., сообщает hh.ru.

За первый квартал этого года работодатели открыли в Башкирии 1,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы, это на 20% больше, чем пять лет назад. Также существенно увеличились и зарплатные предложения. В первом квартале 2021 года средняя предлагаемая зарплата на удаленке составляла 37,6 тыс. руб., а к началу текущего года она выросла на 62% и достигла 61 тыс. руб.

Самая высокооплачиваемая предлагаемая зарплата отмечалась у программистов-разработчиков —150 тыс. руб. На втором месте — менеджер по работе с партнерами (105 тыс. руб.), на третьем — менеджер по продажам и менеджер по работе с клиентами с зарплатой 97,6 тыс. руб.

У дизайнеров и художников медианная предлагаемая зарплата составляет 95 тыс. руб., у руководителей проектов — 93 тыс. руб., у инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков — около 90 тыс. руб.

Торговым представителям и менеджерам по маркетингу, интернет-маркетологам на удаленке предлагают 75 тыс. руб., учителям и преподавателям — около 73,8 тыс. руб., специалистам по подбору персонала — 72,5 тыс. руб.

Майя Иванова