Концерн «Калашников» разработал многопульные патроны против БПЛА

Концерн «Калашников» разработал многопульные автоматные патроны для борьбы с дронами. Боеприпас калибром 5,45 мм для автомата АК-12 успешно прошел испытания, сообщает пресс-служба предприятия.

«Стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями вначале по беспилотному летательному аппарату, зависающему на месте, а затем по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка»,— говорится в сообщении. При попадании сегментов пуль в беспилотники оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи и остальные конструктивные элементы.

Экспериментальные многопульные патроны 5,45 содержат многоэлементный метаемый снаряд. По конструктивному решению, элементы упорядоченно разделяются при выходе из канала ствола. Патрон идентичен стандартному автоматному боеприпасу.

«Боец может снаряжать магазин либо только многопульными патронами, либо чередовать их со стандартными и использовать в стрелковом бою против живой силы противника»,— говорят на предприятии. Сейчас идет отработка конструкции 5,45 мм и технологии серийного изготовления боеприпаса.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.