В Челябинске на время ремонта трамвайных путей запустят компенсационные маршруты

С 15 апреля из-за капитального ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского от Фрунзе до Машиностроителей в Челябинске запустят компенсационные маршруты (КМ). Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут КМ2 будет курсировать через улицы Харлова — Гагарина — Дзержинского — ЧТПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — Гагарина — Харлова. На линию запустят четыре автобуса малого класса с интервалом 10 минут. Остановки на улице Дзержинского запланированы в районе существующих трамвайных остановок. Первый рейс от улицы Харлова — в 5:50, последний — в 21:00.

Также будет работать трамвай-челнок Эстонская — Чистопольская с интервалом 20 минут. Первый рейс от улицы Чистопольской — в 6:40, от Эстонской — в 7:00. Последний рейс от Чистопольской — в 19:10, от Эстонской — в 19:30.

Маршруты позволят добраться до пересадочных узлов «Школа №46», «ТРК Аврора», «Харлова», где можно совершить пересадку на транспорт, следующий в другие районы города.

Кроме того, так как движение вагонов от улицы Фрунзе до Харлова будет закрыто, трамваи направят следующим образом:

Маршрут №18к: Депо № 2 — Горького — Харлова;

Маршрут №22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Харлова.

