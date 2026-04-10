Аэропорты Самары, Ульяновска и Оренбурга возобновили работу

Ограничения на прием и отправление самолетов были сняты в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга утром в пятницу. 10 апреля. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Аэровокзалы приостанавливали работу ночью и утром в пятницу. В Курумоче ограничения были введены в 3:31, в Баратаевке — в 3:42, в Оренбурге — в 5:28 (MSK+1).

В настоящее время ограничения в трех аэропортах сняты. Они работают в штатном режиме.

Аэровокзалы временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы ракетной опасности, которая объявлялась в регионах в ночь на пятницу. Сейчас объявлен отбой опасности.

На момент публикации в Курумоче задерживается вылет пяти рейсов (в Москву, Тобольск, Новый Уренгой, Сочи и Махачкалу). В Оренбурге отложено отправление двух самолетов (в Москву и Баку). Из Ульяновска не могут отправиться два рейса в Москву.

Георгий Портнов