Фонд развития Пермского края прекращает свою деятельность и присоединяется к КРПК

АО «Корпорация развития Пермского края» объявило о реорганизации. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», единственным акционером принято решение о присоединении АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) к АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). В результате реорганизации деятельность АО «ФРПК» будет прекращена. При этом реализацией проектов фонда займется КРПК.

«Решение о реорганизации принято акционерами обществ с целью объединения двух институтов развития. Это повлечет за собой, прежде всего, оптимизацию административно-управленческой системы. В результате проекты, реализуемые под контролем и с участием ФРПК, перейдут в корпорацию. Компания сможет выступать как в роли подрядчика, так и в роли заказчика, института развития, концессионера. То есть КРПК займется реализацией не только строительных, но и инвестиционных проектов. При этом в результате присоединения увеличится уставный капитал корпорации, что также положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором»,— отметил директор АО «КРПК» Юрий Аликин.

Напомним, Корпорация развития Пермского края была основана региональными властями 30 марта 2006 года. Компания занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, а также иными инициативами, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие экономики.

ФРПК был создан в 2021 году как ключевой институт развития Пермского края, основная задача которого — привлечение инвестиций в региональную экономику. Среди проектов компании — развитие судостроения на базе Пермской судоверфи, управление КВЦ «Пермь Экспо», строительство ледовой арены «Красная машина» на Иве, возведение «Пермь-Арены» в микрорайоне ДКЖ и гостиницы в здании по ул. Окулова, 4.