Прокуратура уточнит причины аварийной посадки самолета в аэропорту Челябинска

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку после незапланированной посадки самолета в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 6:26 10 апреля по местному времени в аэропорту Челябинска была совершена вынужденная посадка самолета авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс №501 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург. Такое решение приняли из-за временных ограничений в аэропорту Екатеринбурга.

Пассажиров разместили в зале ожидания. Вылет запланирован в 9:20 по местному времени.

Виталина Ярховска