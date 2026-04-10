Суд в Хабаровске обязал владельцев глэмпинга выплатить туристу компенсацию за нападение тигра

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес решение о выплате компенсации семье, пострадавшей от нападения тигра во время отдыха в глэмпинге на территории национального парка. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Инцидент произошел 14 декабря 2024 года. Туристы после ужина направлялись к банному домику, когда на мужчину напал выбежавший из леса тигр. Хищник повалил мужчину на землю. На крики прибежал сотрудник глэмпинга, который отогнал тигра с помощью фонаря и оказал первую помощь. Мужчина получил множественные травмы, включая рваные раны и перелом ребра.

В решении суда указано, что руководство глэмпинг-парка приняло недостаточные меры безопасности. Глэмпинг заплатит пострадавшему компенсацию физического и морального вреда в размере 250 тыс. руб. Также компенсация морального вреда причитается его супруге и детям, ставшим свидетелями нападения.

Стороны отказались от обжалования. Судебное решение вступило в законную силу.

