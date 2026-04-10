WSJ: Белый дом попросил сотрудников не делать ставки на войну в Иране

На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, Белый дом разослал сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Подлинность письма подтвердили в Белом доме. Оно было направлено 24 марта всем сотрудникам через управление Белого дома, сообщают источники издания.

За 15 минут до объявления двухнедельного перемирия на рынках была зафиксирована необычная активность. По данным Dow Jones Market Data, менее чем за две минуты были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму свыше $760 млн.

Кроме того, три аккаунта на платформе Polymarket заработали более $600 тыс., угадав время заключения перемирия с Ираном. Те же аккаунты на Polymarket получили $1,2 млн, прогнозируя удар США по Ирану 28 февраля.

При этом, отмечает WSJ, доказательств утечек или использования инсайдерской информации сотрудниками администрации нет.