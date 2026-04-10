США намерены закрыть свои дата-центры для китайских телеком-компаний

Федеральная комиссия по связи США (FCC) намерена запретить трем крупным китайским телекоммуникационным компаниям China Mobile, China Telecom и China Unicom использовать свои центры обработки данных на территории страны, сообщает Reuters. Также комиссия рассматривает возможность запретить американским и другим операторам связи, работающим в США, подключаться к их мощностям.

Помимо этого FCC может запретить предоставление телекоммуникационных услуг в США некоторым филиалам компаний, включенных в «список национальной безопасности». Наконец, обсуждается возможность запрета операторам связи подключаться к компаниям, которые установили оборудование от компаний из этого списка, включая Huawei и ZTE.

Первоначальное голосование по данным предложениям намечено на 30 апреля. В этот же день будет поставлен на голосование запрет всем китайским лабораториям тестировать электронные устройства, такие как смартфоны, камеры и компьютеры, для использования в США.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай «последовательно выступает против чрезмерного распространения концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских предприятий».

В 2019 году FCC отклонила заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг в США. Также она отозвала лицензию на эксплуатацию у China Unicom, Pacific Networks и ее дочерней компании ComNet в 2021 году и China Telecom Americas в 2022 году.

