Власти Гонконга из-за высоких цен на нефть решили ввести субсидию на дизель

Власти Гонконга начали субсидировать покупку дизельного топлива, чтобы помочь транспортному сектору справиться с ростом топливных цен, сообщает Reuters.

Размер субсидии составляет 3 гонконгских доллара ($0,38) за литр дизеля, используемого коммерческими транспортными средствами и судами. Также коммерческим перевозчикам предоставляется скидка в 50% на проезд по государственным туннелям. Меры вводятся на два месяца и обойдутся примерно в $230 млн.

Гонконг, который завозит почти все необходимые энергоносители, использует ископаемое сырье для производства электроэнергии и имеет одни из самых высоких цен на топливо в мире. Транспортная отрасль уже ощутила сбои в поставках из-за ближневосточного конфликта — перевозчики сократили количество рейсов на автобусных маршрутах и в паромном сообщении.

Эрнест Филипповский