Суд Камчатки приговорил двух человек к срокам за добычу редких птиц

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил двух человек к пяти годам и пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в добыче редких птиц, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края. Речь идет о камчатских кречетах, которые занесены в Красную книгу.

Старшая помощница прокурора Елизавета Денисюк сообщила, что в сентябре 2025 года двое мужчин приплыли с Чукотки на Камчатку на моторной лодке. В районе лагуны Опука они отловили двух взрослых особей камчатского кречета.

Следственное управление СКР Камчатки сообщило, что браконьеры оборудовали специальное помещение, где содержали редких хищников. По версии следствия, осужденные собирались вывезти птиц за пределы Камчатки и продать. «Действиями организованной группы государству причинен ущерб в особо крупном размере, превышающем 5 млн руб.» — добавили в СКР.

Расследование шло при участии пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Фигурантов дела обязали возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, — 5,8 млн руб. Приговор в законную силу не вступил. Отловленные птицы после реабилитации были выпущены на свободу.

В арабских странах камчатские кречеты пользуются большим спросом и используются для соколиной охоты. По данным правоохранительных органов, ежегодно браконьеры вывозят с Камчатки от 20 до 60 кречетов. Ученые считают, что в действительности для продажи отлавливается как минимум вдвое больше птиц.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский