Делегация России направилась в Израиль за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и митрополитом Каширским Феогностом вылетела из Москвы в Израиль за Благодатным огнем.

Благодатный огонь появляется в Ирусалимском храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу — в канун Пасхи. В этом году это произойдет 11 апреля, сообщает «РИА Новости».

Благодатный огонь доставят в Москву в субботу вечером на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем огонь по традиции привезут в кафедральный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Оно пройдет в ночь на 12 апреля. Огонь также передадут представителям епархий РПЦ и в 15 храмов Москвы.

С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.