Пять частных домов повреждены во время налета БПЛА в Волгоградской области

Пять частных домов были повреждены в Волгоградской области во время налета беспилотников, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам главы региона, БПЛА повредили дома в Суровикинском районе. Обломки беспилотников также упали в Красноармейском районе Волгограда — на улицах Столетова и Фадеева. Пострадавших и разрушений там нет.

С вечера 9 апреля в Волгоградской области действует угроза атаки БПЛА. Аэропорт Волгограда приостановил работу.