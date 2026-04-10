МИД Британии: открытие Ормузского не завершит мировую нестабильность

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что глобальная нестабильность не закончится с открытием Ормузского пролива.

«События на Ближнем Востоке тяжело давят на нас, и может показаться заманчивым думать, что иранский кризис — это потрясение, которое случается раз в жизни каждого поколения. Но это уже третий раз за шесть лет, когда международные события вызывают экономическое цунами… Нестабильность и волатильность становятся хроническими, а турбулентность является новой нормой. Новая реальность, с которой мы сталкиваемся, началась не с войны в Иране и не закончится открытием пролива»,— сказала госпожа Купер (цитата по сайту правительства Великобритании).

Она отметила, что Великобритания слишком долго придерживалась господствовавших в последние два десятилетия представлений о безопасности и рассчитывала на «мирные дивиденды» после холодной войны. «Расходы на оборону были сильно сокращены, и, по словам бывшего министра обороны от Консервативной партии, военные возможности были подорваны»,— добавила министр.