Власти Ирландии привлекли армию к борьбе с протестами из-за цен на топливо

Правительство Ирландии обратилось к армии с просьбой помочь убрать транспортные средства, блокирующие склады горючего и ключевые порты. Протесты против роста цен на топливо продолжаются в стране третий день. Об этом сообщил министр юстиции Джим О'Каллаган.

«Блокированию критически важных объектов национальной инфраструктуры не будет позволено продолжаться, и была запрошена помощь Сил обороны»,— указано в заявлении министра (цитата по Sky News). Он предупредил владельцев транспортных средств немедленно убрать их, иначе они могут быть повреждены при вывозе.

Протестующие — транспортные компании и сельскохозяйственные предприятия — организовали медленные колонны на автомагистралях и перекрыли основные дороги в Дублине, а также заблокировали доступ к ключевым портам Фойнс и Уайтгейт. В Уайтгейте находится единственный в Ирландии нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий треть поставок нефти в страну.

Премьер-министр Михаэль Мартин назвал блокаду топливных складов и нефтеперерабатывающего завода «актом национального саботажа». По его словам, в розничных точках продаж топлива заканчиваются запасы дизельного топлива и бензина, а водоканал страны предупредил о нехватке импортных химикатов для очистки воды.

В последние недели цены на бензин и дизельное топливо резко возросли из-за боевых действий в Иране и блокирования поставок через Ормузский пролив.