Германия возобновила дипломатические контакты с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин возобновил переговоры с Тегераном после достигнутого между Ираном и США перемирия. Он добавил, что продолжение израильской военной кампании в Ливане может поставить под угрозу мирные переговоры.

«После длительного молчания, для которого у нас были серьезные причины, мы сейчас, как правительство, возобновляем переговоры с Тегераном»,— сказал господин Мерц журналистам (цитата по Euronews). Он уточнил, что дипломатические контакты с Ираном будут проходить «в координации с США и нашими европейскими партнерами».

Отношения между Германией и Ираном ухудшались в течение нескольких лет из-за разногласий по поводу иранской ядерной программы. В 2024 году Германия закрыла все три консульства в стране в ответ на казнь германо-иранского гражданина. Последние контакты между Берлином и Тегераном на высоком уровне состоялись летом 2025 года.