Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Волгограда и Тамбова введены ограничения на прием и отправку самолетов.

В то же время работу возобновили аэропорты Казани, Чебоксар и Череповца. Ограничения там действовали около полутора часов. Ранее прием и отправку самолетов также приостанавливали московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

В некоторых регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Во Владимирской, Ярославской и Костромской областях действует ракетная опасность.