Дорожники обложили минфин

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД, госзаказчик) подало в суд на областное министерство финансов, требуя перечислить себе на счет деньги с казначейского счета обанкротившегося «Нижегородавтодора» (ООО НАД). Минфин отказывается добровольно вернуть неиспользованные компанией авансы, на которые наложен обеспечительный арест по судебным взысканиям. На эти деньги в счет оплаты проведенного ремонта дорог претендуют и три субподрядчика из группы арестованного предпринимателя Усика Петросяна. Его фирмы взыскали с ООО НАД порядка 600 млн руб. и также подают в суд на министерство финансов, которое не перечисляет им долг за работы по исполнительным листам.

Минфин Нижегородской области оберегает деньги на счете ООО НАД

Региональный заказчик по ремонту и строительству дорог ГУАД решил посудиться с министерством финансов Нижегородской области за неиспользованные по госконтрактам средства. Госучреждение требует перечислить деньги с казначейского счета обанкротившегося ООО НАД. Эта крупная дорожно-строительная компания обанкротилась, сорвав ряд проектов: от реконструкции Ильинской улицы в Нижнем Новгороде и участка трассы Р-158 на Арзамас до ремонта дорог в районах области.

На лицевом счете бывшего генподрядчика в казначействе скопилось около 800 млн руб. неизрасходованных авансов по невыполненным госконтрактам.

По словам близкого к ГУАД собеседника, госзаказчик, просуживая неотработанные банкротом авансы, намерен вернуть порядка 200 млн руб. Эти средства ГУАД хочет побыстрее вложить в дорожные работы, на которые уже заключены новые госконтракты. Однако минфин отказался добровольно перечислять деньги с казначейского счета банкрота, сославшись на нормы Бюджетного кодекса РФ и «несовершенство регионального законодательства».

По словам собеседника, сложилась странная ситуация, когда две областные государственные структуры не могут договориться между собой, поэтому тормозится финансирование дорожных проектов.

Кроме ГУАД, на оставшиеся у банкрота деньги претендуют его бывшие подрядчики, ремонтировавшие в Нижегородской области дороги в прошлом году, но так и не получившие оплату за выполненные работы.

Как следует из судебной картотеки, подконтрольные предпринимателю Усику Петросяну и его родственникам компании «Нижегородавтодорстрой», «Нижегороддорстрой» и ДСК «Городецкая» взыскали с ООО НАД более 600 млн руб. задолженности за дорожные ремонты. Не получив денег, «Нижегородавтодорстрой» ушел в банкротство. В феврале директора этой компании Усика Петросяна, дававшего показания по уголовному делу о взяточничестве в ГУММиД Нижнего Новгорода, неожиданно арестовали как взяткодателя.

Однако три дорожно-строительные компании, получив в арбитражном суде исполнительные листы на взыскание задолженностей, продолжают добиваться их оплаты. Недавно ООО ДСК «Городецкая», взыскавшее с банкрота 152,5 млн руб., также подало в суд на нижегородское министерство финансов, полагая, что оно незаконно не платит сумму долга по исполнительному листу. Ранее три компании семьи Петросян также судились с минфином, оспаривая действия чиновников по перечислению 255 млн в муниципальное ГУММиД и другие организации и требуя вернуть эти деньги на казначейский счет банкрота. Этот спор субподрядчики проиграли.

По мнению собеседника, зависших на счете ООО НАД средств теоретически должно хватить для погашения требований как госзаказчика, так и компаний-субподрядчиков Усика Петросяна, просудивших имеющуюся перед ними задолженность.

Однако минфин пока не платит ни тем, ни другим, несмотря на имеющиеся судебные решения.

В минфине Нижегородской области не стали комментировать претензии ГУАД, сообщив, что свою позицию они обозначат в судебных заседаниях. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», из-за возникших в областном правительстве противоречий по расходованию средств обанкротившегося «Нижегородавтодора» осенью прошлого года была вынуждена уволиться заместитель министра финансов Софья Донская.

Минфин также обращался в арбитражный суд за разъяснениями судебных актов, полагая, что Бюджетный кодекс не предусматривает такой меры, как обеспечительная блокировка денежных средств, лежащих на казначейском счете.

Однако суд решил, что введенная по заявлениям истцов обеспечительная мера изложена четко и ясно, поэтому финансистам правительства ничего разъяснять не надо.

Роман Кряжев